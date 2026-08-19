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Avşar: Memur ve Emekli Ayrıştırıldı, Seyyanen Zam Engellendi

Avşar: Memur ve Emekli Ayrıştırıldı, Seyyanen Zam Engellendi
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Avşar, Emekli Sandığı'nın 75 yıllık tarihinde ilk kez memur ve memur emeklilerinin ayrıştırıldığını, yasalara eklenen hukuka aykırı bir cümle ile seyyanen zammın emeklilere yansımasının kasıtlı olarak engellendiğini belirtti.

Avşar, Emekli Sandığı sisteminin kuruluşundan bu yana 75 yıllık sürede ilk kez memur ve memur emeklilerinin birbirinden ayrıştırıldığını belirtti. Yasalara eklenen hukuka aykırı bir cümle ile seyyanen zammın emeklilere yansımasının kasıtlı olarak engellendiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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