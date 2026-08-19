Avşar: Memur ve Emekli Ayrıştırıldı, Seyyanen Zam Engellendi

Avşar, Emekli Sandığı sisteminin kuruluşundan bu yana 75 yıllık sürede ilk kez memur ve memur emeklilerinin birbirinden ayrıştırıldığını belirtti. Yasalara eklenen hukuka aykırı bir cümle ile seyyanen zammın emeklilere yansımasının kasıtlı olarak engellendiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi