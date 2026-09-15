25. Dönem PMYO mülakat sonuçları henüz açıklanmadı

Polis Meslek Yüksekokulu'nda polis olmayı hedefleyen binlerce aday için sınav sürecinin önemli bir bölümü geride kaldı. 2026 yılı 25. Dönem PMYO kapsamında fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.

PMYO mülakat sonuçları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sonuçların açıklandığına dair yeni bir duyuru da yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi