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KPSS Ortaöğretim başvuruları başlıyor

KPSS Ortaöğretim başvuruları başlıyor
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KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026'da başlayacak, sınav 25 Ekim 2026'da yapılacak. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da açıklanacak.

Kpss Ortaöğretim sınavı için başvuru süreci başlıyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre adaylar 27 Ağustos 2026 ile 8 Eylül 2026 arasında başvuru yapabilecek. Başvurular ÖSYM kanallarından gerçekleştirilecek ve sürecin son güne bırakılmaması uyarısı yapıldı.

Sınav 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda adaylar, lise düzeyindeki kamu personel alımları için puan elde edecek. Sonuçların 19 Kasım 2026'da açıklanması bekleniyor.

Başvuru için kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi, güncel fotoğrafın sistemde olması, ücretin yatırılması ve bilgilerin onaylanması gerekiyor. Lise mezunları, ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek adaylar ve kamu kurumlarında görev almak isteyen vatandaşlar başvurabilecek. Adayların resmi kılavuzdaki şartları incelemesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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