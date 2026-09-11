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2026 KPSS Ön Lisans Sınavı Yaklaşıyor

2026 KPSS Ön Lisans Sınavı Yaklaşıyor
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İki yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavı bu yıl Ekim ayının ilk haftasında yapılacak. Adaylar sınav yerleri ve giriş belgelerini merak ediyor.

İki yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavı bu yıl yapılacak. Ekim ayının ilk haftasında uygulanacak sınav öncesi sınav giriş belgeleri gündemde.

Adaylar, "2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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