Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı

Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği ile Büyük Anadolu Hastanesi ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladı.

Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği ile Büyük Anadolu Hastanesi ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladı.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan kurumsal sağlık anlaşmalarına devam ediyor. Bu anlamda Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ve Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen düzenlenen kurumsal sözleşme imza töreninde bir araya geldi.

"Büyük bir aileyiz"

İmza töreninde konuşan başkan Yıldız, "Samsun Memur-Sen ve hizmet kolundaki diğer sendika şubelerimiz ile çok büyük bir aileyiz. Büyük Anadolu Hastaneleri ile yaptığımız anlaşmayla birlikte üyelerimiz ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler. Memur-Sen Samsun ailesi olarak bu imkanı bize sağlayan Büyük Anadolu Hastanesi yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Hasta memnuniyeti odaklı hizmet

Genel Müdür Yardımcısı Esen ise, "Alanında uzman akademik kadrosu, güncel teknolojik donanımı ile kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Tüm sağlık hizmetlerinde güvenilir, hasta ve hasta memnuniyeti odaklı ve kaliteli hizmet veren, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü bir kuruluşuz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla sivil toplum kuruluşları, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Bu anlamda çok büyük bir aile olan Memur-Sen gibi bir sivil toplum kuruluşuna sağlık hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı