Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, NEVÜ'yü ziyaret etti
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, NEVÜ'yü ziyaret etti

27.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:20
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, NEVÜ'yü ziyaret etti

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı ???????Ali Yalçın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı ???????Ali Yalçın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, beraberindeki Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ile Aktekin'e ziyarette bulundu.

Aktekin, ziyarette, üniversitenin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Üniversite personelinin özlük ve sosyal haklarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalarda bulunduklarını anlatan Aktekin, üniversite yönetimi olarak kentin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak hür türlü işbirliğini önemsediklerini ifade etti.

Yalçın ise Aktekin'in göreve başladığı ilk günden itibaren üniversite personelinin haklarının korunması ve gözetilmesi konusunda yürüttüğü çalışmaların memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Aktekin, görüşmenin ardından Yalçın'a Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Mesnevi" ile Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Hacı Bektaş Veli'nin "Makalat" kitaplarını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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