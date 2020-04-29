Memur Sen'den, 1 milyon 500 bin liralık gıda yardımı bağışı
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Memur Sen'den, 1 milyon 500 bin liralık gıda yardımı bağışı

Memur Sen'den, 1 milyon 500 bin liralık gıda yardımı bağışıGizem KARADAĞ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının ulaştırılması için İnsani Yardım Vakfı (İHH), Deniz Feneri ve Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV)...

Memur Sen'den, 1 milyon 500 bin liralık gıda yardımı bağışı
29.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:55

Memur Sen'den, 1 milyon 500 bin liralık gıda yardımı bağışı

Gizem KARADAĞ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının ulaştırılması için İnsani Yardım Vakfı (İHH), Deniz Feneri ve Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) 1 milyon 500 bin lira bağışta bulundu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Attığımız bu adımla birlikte Memur-Sen olarak bu zorlu süreçte toplam 4 milyon TL'lik bir yardım yapmış olacağız" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, koronavirüs salgını nedeniyle batıdaki bazı ülkelerin sınıfta kaldığını söyleyerek, "Ülkemiz ise, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkemiz gereği, vatandaşını ayrım yapmadan, sınıflandırmadan eşit şekilde davranarak, 'Türkiye vatandaşı' olmanın değerini dünyanın her tarafında hissettiriyor. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile yardımlaşmaya çağırıyor ve kendisine el uzatanlara da el veriyor. Çünkü bu zorlu süreçte hepimiz birbirimize emanetiz" dedi.

'TÜM İMKANLARIMIZLA SÜRECİN İÇERİSİNDEYİZ'

Başkan Yalçın, koronavirüs sürecinde sendika olarak önlem aldıklarını anımsatarak, "Sürecin ilk başından itibaren hep duyarlı davrandık. Bu kapsamda ilk olarak konukevimizi sağlık çalışanlarına tahsis ettik. 50 bin koruyucu malzeme temini ve teslimi gerçekleştirdik. 2 milyon TL'lik nakdi yardım çıkardık. İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri, Kızılay ile birlikte 1 milyon TL'lik 'Şimdi Vefa Zamanı' diyerek, kampanya yaptık. Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısına da destek çıkarak, 1 milyon TL bağışladık. Toplam 2 milyon TL'yi takdim ederek, bu süreçte biz var gücümüzle tüm imkanımızla sürecin içerisindeyiz" diye konuştu.

'TOPLAM 4 MİLYON TL'LİK BİR YARDIM YAPMIŞ OLACAĞIZ'

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere İHH, Deniz Feneri ve TDV aracılığı ile bağışta bulunduklarını kaydeden Başkan Yalçın, "Ramazan vesilesiyle bir kez daha sendikalarımızla imkanlarımızı birleştirerek, bir adım daha atıyoruz. İHH, Deniz Feneri, TDV ile birlikte 1 milyon 500 bin TL'lik kumanya yardımını dağıtmak için çekimizi kuruluşlarımıza takdim ediyoruz. Dayanışmaya, yardımlaşmaya çağırıyoruz. Bu süreçte şimdiye kadar olduğu gibi yardımlaşmayı devam ettirmeliyiz. Attığımız bu adımla birlikte Memur-Sen olarak bu zorlu süreçte toplam 4 milyon TL'lik bir yardım yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Memur Sen'den, 1 milyon 500 bin liralık gıda yardımı bağışı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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