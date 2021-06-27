Memleketi Adana'dan 5 milyonluk reklam anlaşması

Yıllardan beri reklam yıldızı olduğu firmaların satışlarını artıran Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de bir temizlik ürünü markasının yüzü oldu. Reklam için memleketi Adana'da kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un firmayla 5 milyon TL'ye el sıkıştığı iddia edildi.