Memleketi Adana'dan 5 milyonluk reklam anlaşması
Yıllardan beri reklam yıldızı olduğu firmaların satışlarını artıran Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de bir temizlik ürünü markasının yüzü oldu. Reklam için memleketi Adana'da kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un firmayla 5 milyon TL'ye el sıkıştığı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; Karizması ve düzgün aile yaşantısıyla reklamların da aranan ismi olan Kıvanç Tatlıtuğ, Mavi Jeans'ten sonra temizlik ürünü Finish markasının da reklam yüzü oldu. İmza attığı milyonluk reklam anlaşmalarıyla bugüne dek hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Tatlıtuğ, son olarak jean firmasıyla 7 milyon TL'ye anlaşma yenilemişti. Firmanın satışlarını artırarak başarılı bir kampanyaya imza atan oyuncu, diğer firmaların da radarına girdi. Tatlıtuğ'un yeni işi karşısında da 5 milyon TL aldığı konuşulurken, oyuncu çekimler için memleketi Adana'ya gitti.
Kaynak: Snob Magazin