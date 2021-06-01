Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, memleketi Yalova'ya geldi
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Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, memleketi Yalova'ya geldi

Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, memleketi Yalova'ya geldi
Demirören Haber Ajansı / Özgür Kaya - Haberler | Güncel

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partinin kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra ilk kez geldiği Yalova'da şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partinin kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra ilk kez geldiği Yalova'da şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisini kurduktan sonra ilk kez memleketi Yalova'ya geldi. İnce, çok sayıda partili tarafından Yalova-Kocaeli il sınırında karşılandı. Kendisini karşılayan partililerle birlikte konvoy halinde merkeze gelen İnce, Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve İl Başkanı Ertan Şener ile kent merkezini otobüsle dolaştı. Vatandaşlarla selamlaşan İnce, ardından Elmalık Köyü'ndeki evine geçti.


Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, memleketi Yalova'ya geldi
Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, memleketi Yalova'ya geldi
Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, memleketi Yalova'ya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Kaya

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