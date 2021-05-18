Memleket Partisi'nden gündem yaratan çalıntı logo iddialarına yanıt: Bir hikayesi var
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Memleket Partisi'nden gündem yaratan çalıntı logo iddialarına yanıt: Bir hikayesi var

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Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Parti'sinin logosunun çalıntı olduğu iddiaları sosyal medyada gündem yarattı. Yabancı bir e-ticaret şirketinin logosuyla benzerliği dikkat çeken logonun "çalıntı" olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın, partiye ait logonun bir hikayesi bulunduğunu söyledi. Akalın ayrıca, logo hakkındaki sorulara Genel Başkan Muharrem İnce'nin 18 Mayıs'taki parti tanıtım toplantısında yanıt vereceğini söyledi.

Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi, Memleket Partisi adıyla resmen partileşti.

YABANCI BİR E-TİCARET ŞİRKETİNİN LOGOSUNA BENZETİLDİ

Kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Memleket Partisi'nin logosu tartışma yarattı. Yabancı bir e-ticaret şirketinin logosuyla benzerliği dikkat çeken logonun 'çalıntı' olduğu yönündeki iddialara yanıt Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın'dan geldi.

Memleket Partisi'nden gündem yaratan çalıntı logo iddialarına yanıt: Bir hikayesi var

LOGOYLA İLGİLİ SORULARA İNCE YANIT VERECEK

Gazete Duvar'ın haberine göre Akalın, parti logosunun 'çalıntı' olduğu iddialarını reddetti. Söz konusu logonun 'bir hikayesi' olduğunu söyleyen Akalın, logo hakkındaki sorulara 18 Mayıs'ta yapılacak parti tanıtım toplantısında Muharrem İnce'nin cevap vereceğini kaydetti.

Memleket Partisi'nden gündem yaratan çalıntı logo iddialarına yanıt: Bir hikayesi var
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