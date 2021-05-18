Memleket Partisi'nden gündem yaratan çalıntı logo iddialarına yanıt: Bir hikayesi var

Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Parti'sinin logosunun çalıntı olduğu iddiaları sosyal medyada gündem yarattı. Yabancı bir e-ticaret şirketinin logosuyla benzerliği dikkat çeken logonun "çalıntı" olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın, partiye ait logonun bir hikayesi bulunduğunu söyledi. Akalın ayrıca, logo hakkındaki sorulara Genel Başkan Muharrem İnce'nin 18 Mayıs'taki parti tanıtım toplantısında yanıt vereceğini söyledi.