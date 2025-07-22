CHP'ye dönüşü uzun süredir gündemde olan Muharrem İnce'nin yeniden CHP saflarına katılmasıyla birlikte Memleket Partisi'nin kendi iradesiyle kapanması bekleniyordu. Bugünkü kurultayla birlikte bu beklenti resmiyet kazanmış oldu. Memleket Partisi kapandı mı?

MEMLEKET PARTİSİ KAPANDI MI?

Bugün düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultay sonucunda, Memleket Partisi'nin siyasi sahneden çekilmesine yönelik karar resmen alındı. Delegelerin büyük çoğunluğunun onayıyla alınan bu karar, partinin kuruluşundan bu yana yaşanan zorlu sürecin bir son halkası oldu. Gelişme, partinin kurucusu Muharrem İnce tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

CHP'YE KATILIM BEKLENTİSİ SONRASI FESİH ADIMI

Memleket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesiyle birlikte partinin dağılması öngörülüyordu. Bu beklentiyi boşa çıkarmayan parti yönetimi, bugün alınan kurultay kararıyla parti faaliyetlerine son verme yoluna gitti.

DELEGELERDEN OY ÇOKLUĞUYLA "KAPANSIN" KARARI

Bugün yapılan kurultayda 277 delege hazır bulundu. Yapılan oylama sonucunda 220 delegenin "kapatılsın" yönünde oy vermesiyle Memleket Partisi'nin kapanması kararlaştırıldı. Bu karar, partinin resmî olarak sona erdiğini teyit eden en önemli adım oldu.

İNCE'DEN DUYURU: "CHP'Yİ GÜÇLENDİRME ZAMANI"

Kurucu lider Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partinin kapanma kararını kamuoyuna ilan etti. Bu açıklamayla birlikte, yeni bir siyasal odaklanma sürecinin işaretleri de verilmiş oldu. İnce, CHP saflarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ASUMAN ALİ GÜVEN'DEN DUYGUSAL VEDA

Kurultayın ardından Parti Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, partililere hitaben yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Memleket Partililer, olağanüstü şartlar altında, sınırlı imkanlarla kurduğumuz partimizin bugün alınan kararla kapanmasına karar verilmiştir. İçinizde oluşan burukluğu anlıyorum. Bu partiyi hangi fedakârlıklarla kurduğumuzu ve sürdürmek için neler yaptığımızı en iyi siz bilirsiniz. En büyük özveriyi gece gündüz çalışan genç arkadaşlarımız göstermiştir. Her birinize gönülden teşekkür ederim."

"HEDEFTEN SAPMADIK, MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Açıklamasında gençlere de özel olarak seslenen Güven, partinin misyonunun sona ermediğini belirterek şu sözlere yer verdi:

"Sevgili genç arkadaşlarım, tüm amacımız Atatürk'ün izinde çağdaş bir Türkiye yaratmaktır. Bilimde, sanatta, sporda ülkemizi ileriye taşımak temel hedefimizdi ve bu hedefimizde en ufak bir sapma olmadı. Verdiğiniz emekler asla boşa gitmedi. Küçük farklılıklarımızı bir kenara bırakıp hep birlikte omuz omuza yürümemiz gereken bir dönemdeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, bizim ideallerimizi sahiplenecek en doğru adrestir."

"YOL DEĞİŞİR, HEDEF AYNI KALIR"

Güven, açıklamasının sonunda birlik çağrısı yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

"Yol değişebilir, yolcular değişebilir ama hedefimiz aynı kalır. Muharrem İnce, bu yolun rütbesiz bir neferidir. Eğer biri makam peşindeyse yolumuzdan ayrılmalıdır. Ama ideallerimize inanan herkesle yan yana yürümeye devam edeceğiz. Memleket sevdası bir partiden ibaret değildir. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında yer alma zamanıdır. Hepinize sevgilerimi sunuyorum, iyi ki bu yolda birlikte yürüdük!"