Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İnce, "Hukuksuzluğa direndiğim için ceza verilmiş. 500 yıl da verseniz direneceğim" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

"HUKUKSUZLUKLARA DİRENDİM"

İnce, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Silivri'deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ'ye de size de yine direnir, yine direniriz." sözlerine yer verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi - Haberler
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