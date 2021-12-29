KASTAMONU - Muharrem İnce: "Benim tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Benim tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor." dedi.

İnce, Kastamonu ziyaretinde Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi Doğa Kültür Köyü'nde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'yi karış karış gezdiklerini söyleyen İnce, pahalılığa işaret ederek ekonomik büyümenin üretime bağlı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir üretim seferberliği başlatması gerektiğini dile getirdi.

Memleket Partisi olarak seçimlerde sürpriz yapacaklarını belirten İnce, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kilit partisi olacağımıza, olağanüstü bir oy alacağımıza inanıyoruz. İlk işimiz devlete olan güveni yeniden tesis edeceğiz. Yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını, etkinliğini, hızlılığını yeniden sağlayacağız. Özgür bir medya oluşturacağız." ifadesinde bulundu.

Dijital teknoloji ile ilaç sanayisi, tarım, turizm, tarıma dayalı sanayi ve savunma sanayisini öncelikli hale getireceklerini anlatan İnce, "Beş yıldızlı demokrasiyi kurmadan, beş yıldızlı turizme sahip olamayız. 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizmden gelir hedeflerimiz arasında olacak." diye konuştu.

Siyasi partiler, "Yapılacak seçimde Hazine yardımı almayalım" çağrısında bulunan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz nasıl şu anda Hazine yardım almadan bu gördüğünüz gönüllülerle masraflarımızı karşılıyorsak bir defaya mahsus bu kriz döneminde siyasi partiler Hazine yardımı almasınlar ve bu yardım fakir fukaraya verilsin. Siyasi partiler de kendi gönüllüleriyle kampanyalarını yürütsün. Bu fakir milletten aldıkları paralarla sokaklara parti bayraklarını asmasınlar. Hem adalet sağlasın, hepimiz birlikte olalım. Hem de fakir fukaraya bir katkısı olsun."

Gıda ve temel ihtiyaçlarda KDV ve ÖTV'nin mutlaka düşürülmesi gerektiğini söyleyen İnce, "Benim tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor. Nereden çıkardınız bunu derseniz, sınavların tarihlerini değiştirdi. 26 Haziran'ı boş bıraktı. Eğer öyle olacaksa hem şimdi bir Hazine yardımı alacaklar, hem de seçim parası alacaklar. İki kere... Bu yazıktır, günahtır. Bu Hazine yardımlarından ve seçim paralarından bu kriz döneminde vazgeçip, bunu millete, fakir fukaraya verip, eşit şartlarda rekabet etmeliyiz." dedi.

Memleket Partisi olarak 6 Şubat'tan itibaren yapılacak her seçime girme haklarının olduğunun altını çizen İnce, sloganlarının "Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket" olduğunu, tek başına iktidara gelmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.