Memleket Partisi eski Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek partiden ihraç edildi - Haberler

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Memleket Partisi eski Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek partiden ihraç edildi

AA, Barış Gündoğan - Politika
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Memleket Partisi eski Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek partiden ihraç edildi

Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu (GDK) Başkanı Mustafa Kemal Çiçek partiden ihraç edildi.

Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu (GDK) Başkanı Mustafa Kemal Çiçek partiden ihraç edildi.

İhracı istenen GDK üyesi Tolgahan Erdoğan'ın ise partiden istifa ettiği öğrenildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Memleket Partisi GDK, daha önce Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) aldığı kararları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda, parti aleyhine davranışlarda bulunduğu belirtilen eski GDK Başkanı Çiçek'in ihracına karar verildi. GDK'ye sevk edilen Erdoğan'ın ise partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

AA / Barış Gündoğan - Politika

İstifa, Politika, Haberler

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