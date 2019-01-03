"Memet Özer İle Mutfakta"Nın Konukları Danilo Zanna Ve Hande Kazanova!
"Memet Özer ile Mutfakta" programının sunucusu, başarılı şef Memet Özer, birbirinden lezzetli tarifleriyle ünlü konuklarını Cumartesi günleri mutfağında ağırlamaya devam ediyor.
Türk ve Dünya mutfağından nefis lezzetler, renkli konuklarla keyifli sohbetler eşliğinde, Memet Özer'in mutfağında can buluyor.
"Memet Özer ile Mutfakta" programının 5 Ocak Cumartesi günü konukları ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ile sevilen astrolog Hande Kazanova olacak.
Kaynak: Bültenler