Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den yeni fotoğraf

Zaman zaman sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Canan Ergüder'den yeni fotoğraf geldi.

Zaman zaman sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Canan Ergüder'den yeni fotoğraf geldi.

Ergüder, Ebru Ünal ile yer aldığı kareyi "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü" notu ile paylaştı.

Kaynak: Hürriyet