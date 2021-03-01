Meltem Şarkışlalı kimdir, kaç yaşında? Meltem Şarkışlalı hayatı ve biyografisi!
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Meltem Şarkışlalı kimdir, kaç yaşında? Meltem Şarkışlalı hayatı ve biyografisi!

01.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:41
Meltem Şarkışlalı kimdir, kaç yaşında? Meltem Şarkışlalı hayatı ve biyografisi!

Televizyon ekranlarının merakla takip edilen isimleri arasında yer alan Meltem Şarkışlalı hakkında Meltem Şarkışlalı kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları aranıyor. Yayımladığı yazılarla da gündeme gelen Meltem Şarkışlalı'nın hayatı ve biyografisi!

Pek çok televizyon programında gördüğümüz isimlerden biri olan Meltem Şarkışlalı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

MELTEM ŞARKIŞLALI KİMDİR?

Ekranların beğeniyle izlenen sağlık programı yapımcısı ve sunucusu Meltem Şarkışlalı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezundur. Meltem Şarkışlalı daha sonra Marmara Üniversitesinde Halkla İlişkiler Bölümünde master yapmıştır. Kişilere kilo verdirme konusunda da uzmanlaşmış durumda olan Meltem Şarkışlalı ayrıca Yeni Yüz Yıl Üniversitesi Beslenme Diyet Bölümü 2 yıl eğitim sertifikası almış, Kiriv Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik mezunudur.

Televizyonculuk kariyerinde Star TV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TV8 gibi kanallarda sağlık ve estetik programları hazırladı ve sundu.

Şuan kurduğu MEL's Slim Light güzellik merkezlerinde zayıflama ve güzellik uzmanı olarak detox, bilinçaltı kodlamaa, thetafit, theta healing, cilt bakımları, selülit bakımları, bölgesel incelme, kilo verme, çatlak uygulamaları ve diyetisyen ekibi ile birlikte diyet konusunda danışanlara hizmet vermektedir.

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