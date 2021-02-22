Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor
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Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor

22.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:07

Hayat Devam Ediyor dizisiyle ünlenen Meltem Miraloğlu'nun, 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılan ünlü oyuncu, psikolog sevgilisi tarafından bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirildi.

Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir Amerikalı ile evlenmişti. Eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı söylenen ünlü oyuncu, iddiaya göre John isimli 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor.

Meltem Miraloğlu'nun Amerika'da 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşadığı iddia ediliyor
İddiaya göre Meltem Miraloğlu'nu bakıcılık yaptığı eve de yeni sevgilisi John yerleştirdi.

SOKAKLARDA YAŞAMIŞ

Evlendikten sonra 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde tek katlı bir evde yaşayan Miraloğlu'nun, iddiaya göre soğuk ve karlı kış günlerinde sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı öne sürülmüştü.

Meltem Miraloğlu'nun Amerika'da 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşadığı iddia ediliyor
Meltem Miraloğlu ve kendisinden 48 yaş büyük eski eşi Patrick Grady
Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor

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Haber Yorumları (9)
ŞİMDİ: Milletin özel hayatını agzınıza sakız etmeyin işinize gücünüze bakın
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KARAKUZU: Ama iyi migde varmis ha. .
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ISO: Eger Bu kadin geri ülkemize gelip yine zengin yapilirsa hakkim Helal degil Bu ülkeye
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