"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
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"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor

Çocukları Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'dan yayınlanacak olan "Altın Kod 520" dizisi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

10.06.2020 22:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:31

17 yıl boyunca "Çocuklar Duymasın" adlı dizide rol alan güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan, "Altın Kod 520"dizisi ile setlere geri dönmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarda sürekli takipçileri ile polemik yaşayan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile hayranlarının karşısına geçmeye hazırlanıyor.

"STÜDYOM HAZIR"

Instagram hesabında 1.4 milyon takipçisi olan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, son dönemde yapmış olduğu canlı yayınlarla hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Altuğ, yine aynı mecrada yayınlanacak olan "Altın Kod 520" adlı projede kamera karşısına geçecek. Altuğ, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşıma "Stüdyom hazır" notunu düştü.

Ebru Akel, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de rol aldığı ilk Instagram dizisi, sektöre yenilik getirmeyi hedefliyor.

'Meltem' karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, Altın Kod 520 dizisi ile ekranlara dönüyor
'Meltem' karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
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