Meltem Hocaoğlu Akyol kimdir? 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları Karate Meltem Hocaoğlu Akyol kimdir, kaç yaşında, nereli?
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında yer alacak yerli sporcularımızın isimleri açıklandı. Birçok branşta onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Karate branşındaki başarılı isimlerden Meltem Hocaoğlu Akyol kimdir merak edildi. Peki, Meltem Hocaoğlu Akyol kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...
Olimpiyatlara katılacak olan oyuncularımızın listesi açıklandı. Yaz olimpiyatlarına karate alanında katılan Meltem Hocaoğlu Akyol'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Meltem Hocaoğlu Akyol kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli?
MELTEM HOCAOĞLU AKYOL KİMDİR?
Meltem Hocaoğlu Akyol (d. 15 Ocak 1992), Türk karateci. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusudur.
Meltem Hocaoğlu Akyol doğum tarihi : 15 Ocak 1992
Meltem Hocaoğlu Akyol kaç yaşında : 29 yaşında
Meltem Hocaoğlu Akyol nereli : İstanbul doğumlu
Meltem Hocaoğlu Akyol mesleği ne : Sporcu (Karate), Beden Eğitimi Öğretmeni
Meltem Hocaoğlu Akyol boy ve kilosu kaç : 176 cm/ 68 kg
Hocaoğlu, 19-22 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 50. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ve Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda, +68 kg'da ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Meltem Hocaoğlu Akyol'un toplamda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunmaktadır.
2021 Tokyo Olimpiyatlarında Karate kumite +61 kg 'da ülkemizi temsil edecektir.