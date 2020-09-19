Melisa Sözen, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
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Melisa Sözen, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı

Melisa Sözen, dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda'da oyunculuk performansıyla sosyal medyada trend oldu. Oyuncu için binlerce yorum yapılırken oyunculuğuna övgü yağdı.

19.09.2020 07:20 | Son Güncelleme: 19.09.2020 07:42

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir ile Melisa Sözen eşlik ettiği Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Dizide Alya karakterini oynayan Melisa Sözen, oyunculuğuyla tam not aldı.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Dizide Alya'nın sahneleri seyirciyi etkilerken, sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Sözen için "Sen müthiş bir oyuncusun", "Resmen yaşadın", "Bir rol ancak bu kadar gerçekçi oynanır" gibi yorumlar yapıldı.

İşte o yorumların bazılar...

Melisa Sözen, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Melisa Sözen, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Melisa Sözen, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
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