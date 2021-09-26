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Melisa Sözen ile Harun Tekin arasında kriz mi var?

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Melisa Sözen ile Harun Tekin arasında kriz mi var?

Ünlü müzisyen Harun Tekin, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Tekin'in oyuncu sevgilisi Melisa Sözen de 25 metre ilerideki farklı bir kafede görüntülendi. Melisa Sözen ile Harun Tekin arasında kriz mi var? İşte detaylar...

Muhabirleri karşısında görünce şaşkınlık yaşayan Harun Tekin, "Kusura bakmayın çok yoğunum. Akşam konserim var" diyerek acelesi olduğunu belirtti.

"MELİSA'DAN HABERİM YOKTU"

Kendisinden 25 metre ileride başka bir kafede sevgilisi Melisa Sözen'in olduğundan haberi olmayan Harun Tekin bu yöndeki sorulara kaçamak cevaplar verdi. Tekin, "Aaa öyle mi bilmiyorum" diyerek oradan uzaklaştı.

MÜJDEYİ VERDİ

Başarılı oyuncu Melisa Sözen de önceki gün Etiler'deydi. Arkadaşları ile birlikte kahve içen oyuncu, mekan çıkışında hızlı adımlarla aracına koştu. Projeleri olduğunu belirten Sözen, "Güzel şeyler var, onlara konsantre oldum" dedi.

"PROBLEM YOK"

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Sözen, "Sevgiliniz yan taraftaki kafedeydi. Aranızda sorun mu var? Neden birbirinizden haberiniz yok? sorusuna, "Evet öyleymiş. Aramızda herhangi bir problem yok" cevabını verdi.

Melisa Sözen ile Harun Tekin arasında kriz mi var?

Melisa Sözen ile Harun Tekin arasında kriz mi var?

Melisa Sözen ile Harun Tekin arasında kriz mi var?

Melisa Sözen ile Harun Tekin arasında kriz mi var?

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Haber: Melisa Sözen ile Harun Tekin arasında kriz mi var? - Haberler Magazin
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