Melisa Şenolsun yeni dizi toplantısında!

Genç oyuncu, toplantı sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Genç oyuncu, toplantı sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Bir dizi projesi için toplantı yaptık. Detayları henüz net değil" diyen Şenolsun, 18 günlük kapanmayla ilgili bir planı olup olmadığı sorulunca şöyle konuştu:

"Hiçbir şey planlamadım doğrusu. Kapanmaya 2 gün kaldığı için toplantılarımı aradan çıkarmak istedim sadece."

Şenolsun, "Umut Evirgen kısa filmler çekiyor, beraber bir projeye imza atar mısınız" sorusuna da gülerek yanıt verdi: "Kapanma sürecinde kısa film çekebileceğimizi sanmıyorum."

Melisa Şenolsun'u yapım şirketinin ofisine sevgilisi Umut Evirgen bıraktı.

Kaynak: Hürriyet