Melisa Şenolsun ve sevgilisi Umut Evirgen tatilde

PLAN YAPILDIGeçen hafta Umut Evirgen'le Bebek'te görüntülenen Melisa Şenolsun, tatil planları sorulunca "Pek gidilecek yer yok, zaten plan da yapmadık.

PLAN YAPILDI

Geçen hafta Umut Evirgen'le Bebek'te görüntülenen Melisa Şenolsun, tatil planları sorulunca "Pek gidilecek yer yok, zaten plan da yapmadık. Belki Kaz Dağları'na gideriz" demişti.

Sevgililer tatil planını yaptı ve soluğu Bodrum'da aldı. İkili önceki gün Türkbükü'ndeki Maça Kızı Otel'in plajında görüntülendi.

ROMANTİK DAKİKALAR

Denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih eden Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen romantik anlar yaşadı. İkili, öpüşürken objektife yansıdı. Şenolsun, sevgilisi yanından bir süreliğine ayrıldığında şezlonguna uzanıp çantasından kitabını çıkardı. Eckhard Roediger'in "Yaşam Tuzakları İçin Şema Terapi" kitabını ilgiyle okuyan oyuncu, dikkatini çeken cümlelerin altını kalemle çizdi.

Kaynak: Hürriyet