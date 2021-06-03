Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in tatil planı
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Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in tatil planı

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in tatil planı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mekanların açılmasıyla soluğu Boğaz hattında alan ikili, muhabirlerle sohbet etti.

Mekanların açılmasıyla soluğu Boğaz hattında alan ikili, muhabirlerle sohbet etti. Uzun süredir dışarı çıkmadıklarını belirten sevgililer, "Hava almaya çıktık" dedi.

Melisa Şenolsun, tatil planları sorulunca "Pek gidilecek yer yok, zaten plan da yapmadık. Belki Kaz Dağları'na gideriz" dedi.

Melisa Şenolsun,sevgilisinin çektiği bu kareyi Instagram'da paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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