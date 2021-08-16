Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen cephesinden flaş gelişme
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Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen cephesinden flaş gelişme

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen cephesinden flaş gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

1.5 yıldır birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Eski sevgililerden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Evlenecekleri konuşulan Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Eski sevgililerden flaş hamle geldi. Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz ay ayrılan ikili, Instagram'dan birbirini takipten çıktı.

İlk Snob Magazin'in ortaya çıkardığı ayrılığın nedenin ise Tuba Büyüküstün olduğu iddia edilmişti. İddiaya göre; İşletmeci, Kurban Bayramı'nı kutlamak için Tuba Büyüküstün'e mesaj attı. Daha sonra Büyüküstün'den karşı cevap geldi. O sırada Umut Evirgen'in yanında olan Melisa Şenolsun ise bu mesajı gördü.

Sevgilisinin, üç yıl geçirdiği eski aşkı Tuba Büyüküstün'le görüşmeye devam etmesini sineye çekmeyen Şenolsun, ilişkiyi bitirmeye karar verdiği iddia edilmişti. Şenolsun ve Evirgen'in Instagram'dan birbirini takip etmemesine rağmen birlikte çektirdiği fotoğrafları ise silmediği görüldü.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen cephesinden flaş gelişme
Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen cephesinden flaş gelişme
Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen cephesinden flaş gelişme

Kaynak: Snob Magazin

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Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen cephesinden flaş gelişme - Haberler Magazin
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