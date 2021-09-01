Melisa Şenolsun evini değiştirdi
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Melisa Şenolsun evini değiştirdi

Melisa Şenolsun evini değiştirdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sevgilisi Umut Evirgen'den ayrıldıktan sonra hayatında büyük değişiklikler yaptı.

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sevgilisi Umut Evirgen'den ayrıldıktan sonra hayatında büyük değişiklikler yaptı. Yakın arkadaşlarına daha yakın olmak isteyen Şenolsun, Cihangir'e taşındı. Kendisine müstakil bir ev tutan oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla uğraşıyor.

Yeni sezonda TRT'nin iddialı dizisi "Masumlar Apartmanı"nın kadrosuna katılan Melisa Şenolsun, sete girmeden önce evinin tadilatını bitirmek istiyor. Son dönemin en popüler oyuncularından olan Şenolsun'un masasında yeni bir film teklifi ve reklam anlaşmaları da var.

FB BAŞKANI KALEDE!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde içlerinde Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu arkadaş grubuyla top oynadı. Bodrum'da tatilde çime kurdukları bir kaleyle top oynayan arkadaşların eğlencesi görülmeye değerdi.

Acun Ilıcalı hücumda yer alırken, FB Başkanı kaleyi koruyordu. Çimlerin üzerinde herkesin yalın ayak oynadığı maçta Ali Koç'un krampon giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Barut'a yeni görev

Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, yeni görevine hazır. Yönetim Kurulu Üyesi olan İbrahim Barut, yaz başında askerliğini tamamlamış, sonrasında da işe koyulmuştu.

Genç Barut'a, yeni bir görev verilmiş. 15 Eylül itibarıyla sağlık ürünlerinden Hametol'ün tüm pazarlama faaliyetlerini üstlenecek olan İbrahim Barut'a ben de yeni görevinde başarılar diliyorum.

Başladığı gibi bitti!

Mayıs başından beri İlya Salfati ile birlikte olan Ceylan Çapa'nın bu ilişkisi tarih olmuş bile!

42 yaşındaki Salfati ile yaz boyunca flört eden ve birlikte tatil yapan Çapa, yeniden yalnızlar kervanına katılmış. Cemiyet hayatının en güzel kızlarından olan Ceylan Çapa, biten ilişkisinin ardından yeniden sosyal medya işlerine ağırlık vermiş.

Kaynak: Hürriyet

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