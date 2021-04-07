Melisa Şenolsun'un sevgilisine bakışları olay oldu
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Melisa Şenolsun'un sevgilisine bakışları olay oldu

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Melisa Şenolsun'un sevgilisine bakışları olay oldu

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, önceki gün Emirgan'da bulunan bir mekanda görüntülendi

Güzel havanın keyfini çıkaran sevgililer, Boğaz'a karşı sohbet edip romantik dakikalar yaşadı.

Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan ikilinin, birbirine aşk dolu bakışları gözlerden kaçmadı.

Melisa Şenolsun, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna "Aslında tanımlayabilecek kadar da çok aşk sığdırmadım hayatıma. Henüz tam anlamıyla çözebilmiş değilim aşkı. Duygu yoğunluğu yüksek, hormonal bir durum diyelim." yanıtını vermişti.

Kaynak: Snob Magazin

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