Melisa Mutlu kimdir? Melisa Tokgöz Mutlu kaç yaşında, nereli? Melisa Mutlu biyografisi nedir?

İş yaşamına İtalyan ortaklı Cherry Valley Gıda San. Tic. Ltd 'nde yönetici olarak başlayan Mutlu, halen şirkette Genel Müdürlük görevini yürütmekte olup, aynı zamanda şirket ortağıdır. Peki, Melisa Mutlu kimdir? Melisa Tokgöz Mutlu kaç yaşında, nereli? Melisa Mutlu mesleği nedir? Melisa Mutlu hayatı ve biyografisi nedir?

İş yaşamına İtalyan ortaklı Cherry Valley Gıda San. Tic. Ltd 'nde yönetici olarak başlayan Mutlu, halen şirkette Genel Müdürlük görevini yürütmekte olup, aynı zamanda şirket ortağıdır. Peki, Melisa Mutlu kimdir? Melisa Tokgöz Mutlu kaç yaşında, nereli? Melisa Mutlu mesleği nedir? Melisa Mutlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MELİSA MUTLU KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da doğan Melisa Tokgoz Mutlu, lise öğretimini İtalyan Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 2002 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

İş yaşamına 1998 yılında İtalyan ortaklı Cherry Valley Gıda San. Tic. Ltd 'nde yönetici olarak başlayan Mutlu, halen şirkette Genel Müdürlük görevini yürütmekte olup, aynı zamanda şirket ortağıdır.

Ayrıcagıda sektoründe faaliyet gösterendiğer bir aile şirketi olan Futem Temsilcilik ve Tic. Ltd Şirketi'nde de üst düzey yöneticilik yapmaktadır.

Bu görevlerinin yanı sıra 2013 yılında cam ürünler tasarlayanACCRACT markasının kurucularındandır.

2012 yılından beri MeyveSebzeMamulleri Sektör Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmekte olan Melisa Tokgoz Mutlu, 2013 – 2018 yılları arasında İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği?? Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.Nisan 2018 tarihinden itibaren ise Birlik Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Sektör Konseyi Başkanı olan Mutlu, TİM Yönetim Kurulu'nun da tek kadın üyesidir.

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alanMutlu, evli ve 2 çocuk annesidir.