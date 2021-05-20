Melisa Mutlu kimdir? Melisa Tokgöz Mutlu kaç yaşında, nereli? Melisa Mutlu biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melisa Mutlu kimdir? Melisa Tokgöz Mutlu kaç yaşında, nereli? Melisa Mutlu biyografisi nedir?

Melisa Mutlu kimdir? Melisa Tokgöz Mutlu kaç yaşında, nereli? Melisa Mutlu biyografisi nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

İş yaşamına İtalyan ortaklı Cherry Valley Gıda San. Tic. Ltd 'nde yönetici olarak başlayan Mutlu, halen şirkette Genel Müdürlük görevini yürütmekte olup, aynı zamanda şirket ortağıdır. Peki, Melisa Mutlu kimdir? Melisa Tokgöz Mutlu kaç yaşında, nereli? Melisa Mutlu mesleği nedir? Melisa Mutlu hayatı ve biyografisi nedir?

İş yaşamına İtalyan ortaklı Cherry Valley Gıda San. Tic. Ltd 'nde yönetici olarak başlayan Mutlu, halen şirkette Genel Müdürlük görevini yürütmekte olup, aynı zamanda şirket ortağıdır. Peki, Melisa Mutlu kimdir? Melisa Tokgöz Mutlu kaç yaşında, nereli? Melisa Mutlu mesleği nedir? Melisa Mutlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MELİSA MUTLU KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da doğan Melisa Tokgoz Mutlu, lise öğretimini İtalyan Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 2002 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

İş yaşamına 1998 yılında İtalyan ortaklı Cherry Valley Gıda San. Tic. Ltd 'nde yönetici olarak başlayan Mutlu, halen şirkette Genel Müdürlük görevini yürütmekte olup, aynı zamanda şirket ortağıdır.

Ayrıcagıda sektoründe faaliyet gösterendiğer bir aile şirketi olan Futem Temsilcilik ve Tic. Ltd Şirketi'nde de üst düzey yöneticilik yapmaktadır.

Bu görevlerinin yanı sıra 2013 yılında cam ürünler tasarlayanACCRACT markasının kurucularındandır.

2012 yılından beri MeyveSebzeMamulleri Sektör Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmekte olan Melisa Tokgoz Mutlu, 2013 – 2018 yılları arasında İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği?? Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.Nisan 2018 tarihinden itibaren ise Birlik Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Sektör Konseyi Başkanı olan Mutlu, TİM Yönetim Kurulu'nun da tek kadın üyesidir.

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alanMutlu, evli ve 2 çocuk annesidir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Sergey Lavrov Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Ceyda Düvenci Jennifer Lopez Oktay Kaynarca
Spor Fatih Terim Hakan Arslan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Melisa Mutlu kimdir? Melisa Tokgöz Mutlu kaç yaşında, nereli? Melisa Mutlu biyografisi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:39:23. #1.14#

title