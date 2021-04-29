Melisa Döngel sağ gösterip sol vurdu! İşte yeni aşkı...

Son günlerde adı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile anılan Melisa Döngel, sağ gösterip sol vurdu. Döngel, 'Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç ile aşk yaşıyor. İşte sürpriz aşkın perde arkası...

Magazin D'den Fırat Toraman'ın haberine göre; Son olarak 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Melisa Döngel, gönlünü meslektaşı Ekin Koç'a kaptırdı.

İkili, ilişkilerini şimdilik gizlese de yakın dostlarına oldukça mutlu olduklarını söylemişler.

Melisa Döngel'in adı Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok şaşırıyorum" diyerek Guido Senia iddiasını yalanlamıştı.

Kaynak: Snob Magazin