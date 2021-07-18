Melisa Aslı Pamuk, yeni sevgilisi Mustafa Mert Koç'la tatile çıktı: Bitez'de aşk dansı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melisa Aslı Pamuk, yeni sevgilisi Mustafa Mert Koç'la tatile çıktı: Bitez'de aşk dansı

Melisa Aslı Pamuk, yeni sevgilisi Mustafa Mert Koç'la tatile çıktı: Bitez'de aşk dansı
Hürriyet - Haberler | Magazin

AYRILIK ACISI KISA SÜRDÜ2019'da ilişki yaşamaya başladığı futbolcu Oğuzhan Özyakup'tan haziran başında ayrılan 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, yeni aşkı oyuncu Mustafa Mert Koç'ta buldu.

AYRILIK ACISI KISA SÜRDÜ

2019'da ilişki yaşamaya başladığı futbolcu Oğuzhan Özyakup'tan haziran başında ayrılan 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, yeni aşkı oyuncu Mustafa Mert Koç'ta buldu. İkili ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi. GKM Grup'tan 'Mehmet Bey1' adlı tekneyi kiralayan sevgililer, önceki gün Bitez'e demir attı.

EL ELE DENİZE

Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç, teknenin ön tarafında güneşlenirken objektife yansıdı. Tek başına dans eden Koç, kendisine gülen Pamuk'u da dansa kaldırdı. Bir süre birbirlerine sarılıp dans eden sevgililer, daha sonra el ele tutuşup suya atladı. 

AKINTIYA KAPILDILAR

Denizdeki akıntı nedeniyle yüzerken fazla uzaklaşan Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç dönmekte zorlanınca teknedeki personelden yardım istedi. Tekne ikilinin yanına doğru hareket ettirildi. Çift, suya atılan halata tutunarak tekneye çıktı. Dakikalarca akıntıda kulaç atan Pamuk ve Koç, yorgunluktan güneş altında uyuyakaldı.

Kaynak: Hürriyet

Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç'ta buldu! Teknede kendilerinden geçtiler
Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç'ta buldu! Teknede kendilerinden geçtiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Emre Altuğ Seda Sayan Kadir Doğulu
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Melisa Aslı Pamuk, yeni sevgilisi Mustafa Mert Koç'la tatile çıktı: Bitez'de aşk dansı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 15:14:30. #1.16#

title