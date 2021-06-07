Melisa Aslı Pamuk: Soğuk kadın değilim
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Melisa Aslı Pamuk: Soğuk kadın değilim

Melisa Aslı Pamuk: Soğuk kadın değilim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu, "Dış görünüşün soğuk bir kadın imajı veriyor, gerçek Melisa da böyle mi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Hayır, hiç değilim. Bulunduğum ortama alışana kadar mesafeliyimdir, evet. Ama o hepimizde olan ilk mesafe aslında.

Ünlü oyuncu, "Dış görünüşün soğuk bir kadın imajı veriyor, gerçek Melisa da böyle mi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Hayır, hiç değilim. Bulunduğum ortama alışana kadar mesafeliyimdir, evet. Ama o hepimizde olan ilk mesafe aslında. Kimse kimseye anında sımsıcak davranamaz. O soğukluk belki korunma amaçlı etrafımıza inşa ettiğimiz duvardır."

HAKSIZLIĞA GELEMEM

Pamuk, "Seni en çok ne çileden çıkarır?" sorusu üzerine de şunları söyledi: "Haksızlığa gelemem. İthamlara, söylentilere, yapmadığım şeyleri yapmışım gibi davranılmasına. Bunlar en rahatsız olduğum konulardır."

AYRILDILAR

Melisa Aslı Pamuk, Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündemde. Sonbaharda evlenmeyi planlayan ikili, sürpriz bir kararla ilişkilerini noktaladı.

Kaynak: Hürriyet

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