Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda, kadrosuna Melisa Aslı Pamuk'u dahil etti. Hikayesi ile izleyenleri şoke edecek olan Pamuk''un hangi bölümde diziye dahil olacağı ise netlik kazanmadı.