Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu
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Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda, kadrosuna Melisa Aslı Pamuk'u dahil etti. Hikayesi ile izleyenleri şoke edecek olan Pamuk''un hangi bölümde diziye dahil olacağı ise netlik kazanmadı.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, yeni hikayeler ile izleyenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

DERİN TRAVMALARI EKRANA GETİRECEK

Kadrosuna sık sık yeni isimleri dahil eden iddialı dizi, bu kez Melisa Aslı Pamuk ile anlaştı. Son olarak Hay Sultan dizisinde rol alan Pamuk, canlandıracağı karakteri ile başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları ekrana getirecek.

Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu
Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu
Damla Çelikli
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