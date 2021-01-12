Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli? Grand Slam'e katılan ilk Türk tenisçi
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Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli? Grand Slam'e katılan ilk Türk tenisçi

12.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:12
Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli? Grand Slam'e katılan ilk Türk tenisçi

Survivor Ünlülerde Melis Sezer yarışmacılarından biri oldu. Tenis sporundaki başarılarıyla tanınan Melis Sezer aynı zamanda Grand Slam'e katılan ilk Türk tenisçi. Melis Sezer 'Bugüne kadar milli sporcu olarak kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi sıra Survivor'da!' sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında?

Melis Sezer Survivor Ünlüler yarışmacılarından biri oldu. Tenis sporundaki başarılarıyla tanınan Melis Sezer aynı zamanda Grand Slam'e katılan ilk Türk tenisçi. Melis Sezer, 'Bugüne kadar milli sporcu olarak kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi sıra Survivor'da!' sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu. Peki, Melis Sezer kimdir, kaç yaşında?

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur. Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

Melis Sezer, Instagram hesabından Survivor'a gidişini şu sözlerle duyurmuştu:

Bugüne kadar milli sporcu olarak kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi sıra Survivor'da!

2021 Survivor'ında; azmimi, inancımı ve cesaretimi göstermek için ünlüler takımında karşınızdayım. Beni yetiştiren aileme, bana güvenen destekçilerime ve memleketim İzmir'e yakışır şekilde mücadele edeceğim.

Bana bugüne kadar gösterdiğiniz ve bugünden sonra göstereceğiniz destekleriniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum, Survivor'da görüşmek üzere!

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