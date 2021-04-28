Melis Sezen ve Burcu Biricik karşı karşıya...

Biricik'in 'Fatma' isimli temizlikçi kadını canlandırdığı yapımda Sezen ise 'Ekber' karakterinin sevgilisi olarak izleyici karşısına çıktı.

Biricik'in 'Fatma' isimli temizlikçi kadını canlandırdığı yapımda Sezen ise 'Ekber' karakterinin sevgilisi olarak izleyici karşısına çıktı.

Başak Abacıgil Sözeri'nin yapımcılığını üstlendiği, Özgür Önurme'nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama türündeki dizisi "Fatma"da Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk de rol alıyor.

Yapımın kısa hikayesi ise şöyle: Fatma, sıradan bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer'i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler. Zafer'in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma'nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz.

Kaynak: Hürriyet