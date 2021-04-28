Melis Sezen ve Burcu Biricik karşı karşıya...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melis Sezen ve Burcu Biricik karşı karşıya...

Melis Sezen ve Burcu Biricik karşı karşıya...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Biricik'in 'Fatma' isimli temizlikçi kadını canlandırdığı yapımda Sezen ise 'Ekber' karakterinin sevgilisi olarak izleyici karşısına çıktı.

Biricik'in 'Fatma' isimli temizlikçi kadını canlandırdığı yapımda Sezen ise 'Ekber' karakterinin sevgilisi olarak izleyici karşısına çıktı.

Başak Abacıgil Sözeri'nin yapımcılığını üstlendiği, Özgür Önurme'nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama türündeki dizisi "Fatma"da Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk de rol alıyor.

Yapımın kısa hikayesi ise şöyle: Fatma, sıradan bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer'i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler. Zafer'in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma'nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz. 

Kaynak: Hürriyet

En İyi Yönetmen Ödülü'nü alan Chloe Zhao, Oscar'da bir ilki başardı
En İyi Yönetmen Ödülü'nü alan Chloe Zhao, Oscar'da bir ilki başardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ebru Gündeş Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Ali Koç Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Ünal Karaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Melis Sezen ve Burcu Biricik karşı karşıya... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 09:25:03. #1.16#

title