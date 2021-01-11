Melis Sezen, Arda Türkmen'i darma duman etti!
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Melis Sezen, Arda Türkmen'i darma duman etti!

11.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:11
Melis Sezen, Arda Türkmen'i darma duman etti!

Melis Sezen, adını ilk kez duyduğu "Beurre Blanc Soslu Tavuk Degrade" yemeğini yapmak için kollarını sıvadı.

Melis Sezen, adını ilk kez duyduğu "Beurre Blanc Soslu Tavuk Degrade" yemeğini yapmak için kollarını sıvadı. Sezen, bir ara direktifleri kaçırınca ipin ucu da kaçmış oldu. Arda'ya yetişmeye çalışırken gösterdiği efor ve unuttuğu malzemelerle güne damgasını vurdu. Finalde çıkan yemek ise, ikisini de bir hayli eğlendirdi.

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen'in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 13.00'te Kanal D'de!

Kaynak: Hürriyet

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