Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında, nereli? Melis İşiten dizileri Melis İşiten, kendisi gibi oyuncu Urazkaygılaroğlu ile olan evliliğiyle magazin gündemine oturmuştu. Yedi Güzel Adam setinde tanışan çiftin bir de kızları oldu ancak 2019 yılında evlilik noktalandı. İşiten, TV ekranlarının yanı sıra tiyatro oyunlarıyla da büyük beğeni topladı. Melis İşiten biyografisi...

Sosyal medyayı aktif kullanan Melis İşiten'in Ada adında bir kızı bulunuyor. Konservatuvar bölümünden mezun oldu, İpek Bilgin'den de oyunculuk dersleri almıştır. İşiten Reaksiyon, Evli ve Öfkeli gibi projelerde boy gösterdi. Melis İşiten hayatı haberimizde.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Oyuncu İşiten, 1992 yılında dünyaya geldi. Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ile Reaksiyon adlı dizilerde rol alana başarılı isim, konservatuvar bölümünden mezun oldu.

Bir süre Tiyatro oyunlarında sahne almış ayrıca İpek Bilgin ile Oyuncu Koçu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Yedi Güzel Adam dizisinde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile tanışmış ve 2014 yılında Büyükada'daki Aya Nikola Otel'de düzenlenen sade bir tören ile evlenmişlerdir. Bu evliliğinden 2016 doğumlu Ada isminde bir kızı bulunuyor. Ancak çift 2019 yılında anlaşmalı şekilde evliliklerini noktaladı.