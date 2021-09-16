Melis Babadağ kimdir? Melis Babadağ hayatı ve biyografisi! Melis Babadağ kaç yaşında, nereli?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melis Babadağ merak konusu oldu. İşte Melis Babadağ hakkında merak edilen Melis Babadağ kimdir, Melis Babadağ hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELİS BABADAĞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ocak 1984

Kaç yaşında: 37 yaşında Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Nereli: Adana

17 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiş, Adana'da büyümüştür. 2001 yılında Üsküdar Anadolu Lisesinden, 2007 yılında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Sahneye ilk olarak 5 yaşında çıktı ve öğrenim hayatı boyunca amatör olarak tiyatro oyunlarında oynadı. 2002 yılından itibaren birçok reklamda rol alan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri almıştır. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2009 yılında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Emine karakteriyle yaşamış, aynı yıl Aile Saadeti adlı dizide Didar karakterine hayat vermiştir. 2011-2014 yılları arasında "Pis Yedili" adlı gençlik dizisinde "Elçin" karakterini canlandıran ve tanınmaya başlayan Melis Babadağ, 2013 yılında dizideki rol arkadaşlarıyla beraber Kelime Oyunu adlı TV programına katılmıştır. Daha sonra 2014 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Yeşil Deniz dizisinde Zümrüt karakterini canlandırdı. Son olarak 2019 yapımı Aykut Enişte adlı sinema filminde rol almıştır.

İç mimarlık mesleğini de uzun süre başarıyla icra etmiş olan Melis Babadağ, 3 yaşında resme ilgi duymaya başlamış olup hâlen amatör olarak resim ve heykel sanatıyla ilgilenmeye devam etmektedir.

Sosyal sorumluluk projelerinde de sıkça yer alan Melis Babadağ, 2016 yılında, 12 Ekim Dünya Artrit Günü vesilesiyle, çocuklarda görülen romatizmal hastalıklara dikkat çekmek amacıyla Çocuk Romatoloji Derneği tarafından düzenlenen toplantının konuşmacıları arasında olmuştur.

Melis Babadağ ayrıca; "dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş aralığındaki çocukların sosyal gelişim ve sosyal kimliklerini desteklemek, ufuklarını genişletmek, özgüvenlerini güçlendirerek daha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmayı" kendine ilke edinen SosyalBen Vakfının yönetim kurulu üyesidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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