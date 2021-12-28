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Melikgazi Zabıtasından marketlere fiyat denetimi

Melikgazi Zabıtasından marketlere fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren esnaflara ve iş yerlerine yönelik denetim yaparak fiyat ve gramajları denetledi.

MELİKGAZİ, KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren esnaflara ve iş yerlerine yönelik denetim yaparak fiyat ve gramajları denetledi.

Zabıtaların iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve gramaj kontrolü yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında usulsüz bir şekilde değişim yapılması riskinin önüne geçmek amacıyla yaptığı denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket ve gramajlarını kontrol etti. Temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, ekmek, sebze ve meyveler başta olmak üzere denetim yapıyoruz. Ürünleri kasaya götüren zabıta ekiplerimiz, ürünlerin üzerinde yazılı etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yaparak, denetimleri tutanak altına aldı. Tüm ekipleriyle vatandaşların huzuru ve güvenliği için sahada olan zabıtalarımız, 7/24 esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi Zabıtasından marketlere fiyat denetimi

Melikgazi Zabıtasından marketlere fiyat denetimi

Melikgazi Zabıtasından marketlere fiyat denetimi

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