Melikgazi'ye 233 dairelik kentsel dönüşüm projesi
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Melikgazi'ye 233 dairelik kentsel dönüşüm projesi

Melikgazi'ye 233 dairelik kentsel dönüşüm projesi
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gecekonduların yıkımı ile yerine yapılacak 6 bloktan oluşan 233 dairelik proje tanıtıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gecekonduların yıkımı ile yerine yapılacak 6 bloktan oluşan 233 dairelik proje tanıtıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki yıkım alanında gerçekleştirilen toplantıda bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallede önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Üst yapı çalışması konusunda da önemli hizmetler yaptıklarına değinen Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mahallede çalışmalarımıza 6 gecekondunun yıkımı ile devam ediyoruz. Yaklaşık 1,5 sene önce hak sahipleri bana geldi. Arsalarının olduğunu, bir kısmı gecekondu, mağdur olduklarını ve izalei şuyu davası açıldığını da söyledi. 'Arsalarımız elden giderse biz evsiz kalırız. Ancak çözerseniz belediye olarak siz çözersiniz.' dediler. Biz de inceledik. Sağolsun ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, yoğun gayret gösterdiler. Buradan elde ettiğimiz kar maddi değil, aldığımız dualarla manevi kardır."

Yapılan çalışmalarla çevrede düzelmeler de yaşanacağını anlatan Palancıoğlu, 13 bin 800 metrekarelik alanda 95 hak sahibi olduğunu vurguladı.

Toplam 37 evin yıkılacağını belirten Palancıoğlu, bir kısım evinde vatandaşlar tarafından yıkılacağını dile getirdi.

"Toplam anlaşma oranımız yüzde 98" diyen Palancıoğlu, bir kaç hak sahibi ile anlaşma sürecinin devam ettiğini aktardı.

Palancıoğlu, yakın zamanda temellerin atılacağını, 6 blok 233 daireden oluşan kentsel dönüşümü 2 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından evlerin yıkımına başlandı.

Melikgazi'ye 233 dairelik kentsel dönüşüm projesi
Melikgazi'ye 233 dairelik kentsel dönüşüm projesi
Melikgazi'ye 233 dairelik kentsel dönüşüm projesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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