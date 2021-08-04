Melikgazi'nin ihalesinde 2 daire ile 10 dükkân pazarlığa kaldı
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Melikgazi'nin ihalesinde 2 daire ile 10 dükkân pazarlığa kaldı

Melikgazi'nin ihalesinde 2 daire ile 10 dükkân pazarlığa kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi'nde, açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 22 daireden 20'si satılırken, Battalgazi ve Tacettin Veli Mahallesindeki toplamda 11 büro ve işyerinden 1 tanesi satılarak, 10 tanesi pazarlığa kaldı.

Melikgazi Belediyesi'nde, açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 22 daireden 20'si satılırken, Battalgazi ve Tacettin Veli Mahallesindeki toplamda 11 büro ve işyerinden 1 tanesi satılarak, 10 tanesi pazarlığa kaldı.

Yapılan ihale sonucunda belediye bütçesine 8 milyon 944 bin TL katkı sağlandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemizin gayretleriyle mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında yaptığımız 20 dairemizi ihale ile sattık. Oturmaya hazır dairelerimiz yeni imar yönetmeliğine göre inşa edildi. Daireler şuan oturmaya hazır vaziyette vatandaşlarımıza teslim edildi. Çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark alanları bulunan konutlarımızda çocuklarımız için oyun parkları mevcuttur. Gelişmeye açık olan mahallelerimizde vatandaşlarımızın rahatı için hizmetlerimiz devam edecek. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine mahallelerimize sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacak. İhalemizin hayırlara vesile olmasını diler, daireleri ve işyerini alan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Cenab-ı Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'nin ihalesinde 2 daire ile 10 dükkân pazarlığa kaldı
Melikgazi'nin ihalesinde 2 daire ile 10 dükkân pazarlığa kaldı
Melikgazi'nin ihalesinde 2 daire ile 10 dükkân pazarlığa kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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