Melikgazi'nin 41 adet dairesi ihale ile satıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melikgazi'nin 41 adet dairesi ihale ile satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Melikgazi'nin 41 adet dairesi ihale ile satıldı

Melikgazi Belediyesi, açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Kazım Karabekir, Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 50 daireden 41'i satıldı, 9 tanesi pazarlığa kaldı.

Melikgazi Belediyesi, açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Kazım Karabekir, Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 50 daireden 41'i satıldı, 9 tanesi pazarlığa kaldı. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait 41 adet dairenin satışı açık artırma usulü ile yapıldı.

Yapılan ihale sonucunda belediye bütçesine 14 milyon 497 bin TL katkı sağlandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İhalemizde tüm tedbirler alındı, ihale yapılacak salonda maske dağıtımı ve dezenfekte yapıldı. Belediyemizin gayretleriyle mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında yapılan 50 adet lüks oturmaya hazır dairelerimiz yeni imar yönetmeliğine göre inşa edildi. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Kazım Karabekir, Küçükali ve Anbar Mahallelerine sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacak. Melikgazililere hizmet olarak yansıyacaktır. Bugün ihalemizde 41 adet dairemizi sattık, 9 tanesi pazarlığa kaldı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin, evleri hayırlı olsun." dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'nin 41 adet dairesi ihale ile satıldı
Melikgazi'nin 41 adet dairesi ihale ile satıldı
Melikgazi'nin 41 adet dairesi ihale ile satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Melikgazi'nin 41 adet dairesi ihale ile satıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:36:42. #1.15#
title