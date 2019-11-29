29.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:04

Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde bu yıl 3.'sü düzenlenen TÜBİTAK 4006 proje sergisi ile ilgili açıklama yapan Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, "Gençlerimizden çıkacak fikirler ileride ülkemize büyük katkıları olacak" dedi.



Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, okul yönetimi ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen sergide, bilimden sanata kadar bütün alanlarda 8 danışman öğretmen ve 36 öğrenci ile birlikte hazırlanan toplamda 28 proje sergilendi. Açılışta kesilen kurdelenin ardından Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve yönetim, proje stantlarını gezerek öğrencilerden bilgiler aldılar.



Okul Müdürü Adnan Dinç sergide yaptığı açılış konuşmasında, "Bu yıl 3.'sünü düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Fuarımız 28 proje,36 öğrencimiz ve 8 danışman öğretmenimizin nezareti ve özverileri sonucunda hazırlandı" ifadelerini kullandı.



Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, bütün okullarda projeleri destekleyeceklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisemiz, Kayserimizin en gözde okullarından bir tanesi ve proje okulu olarak devam ediyor. Buradaki öğrencilerimizin geliş amaçları da kendilerinin bilime, sanata ve mühendisliğe daha yakın öğrenciler olduklarını biliyoruz. Bu yüzden bu öğrencilerimizin tamamı gruplar halinde seçim yapılarak, kendilerinin istekleri doğrultusunda danışman öğretmenler vasıtasıyla güzel projelere imza attılar. Hepsini tebrik ediyorum ki kendi düşüncelerini ifade etmeleri açısından, bu serginin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gelecekte bu fikirlerin ülkemize katkısı olacağını düşünüyoruz ve önemsiyoruz ve geleceğimiz açısından genç beyinlerin önem arz ettiğini de biliyoruz. İnşallah bütün okullarımızda bu sergimiz devam edecek. Bizler de destekleyeceğiz çocuklarımızı."



Lise öğrencisi Mehmet Emin Çerçiler, 'Çevre dostu bisiklet' isimli projeleri ile ilgili, "Bisikletimizi artan obezite tehlikesine karşı öğrencilerimizi korumak amaçlı yaptık. İlgi çekmesi için de pedal çevrildiğinde elektrik üretmesini sağladık. Öğrenciler boş zamanlarında hem elektrik üretmek hem de obeziteye karşı durmak için bisikletimizi kullandılar. Bu elektrik depolanabilir ve ya bisiklet çoğaltılarak farklı yerlerde kullanılabilir ve eski bir bisikleti yenileyerek geri dönüşüm yapmış olduk" dedi.



'Horlama yastığı' projesiyle sergide bulunan Bekir Bayram, "Projemizin şöyle bir çalışma prensibi var, ses sensörü, motor ve devreyi birbirine bağlıyoruz ve devreyi kodladıktan sonra çalıştırıyoruz. Sensör herhangi bir ses aldığı zaman, motoru titreşime geçiriyor ve horlayan kişiyi uyarıyor" dedi.



10. sınıf öğrencileri Ayşegül Demirel ve Sude Çelebi ise projeleri hakkında, At kestanesinin naftalin etkisi gösterdiğini ve toz haline getirilerek güvelerden korunmak için kumaşların arasına koyulabileceğini, aynı zamanda da kimyasal bir içerik olmadığı için insanlara herhangi bir zarar da vermeyeceğini söyledi.



Meşe palamutundan un yaparak besin üretimi gerçekleştiren Nimetnur Aytekin ve Ecrin Ayan da projeleri ile ilgili verdikleri bilgilerde, palamutun kalp ve kemik sağlığına çok iyi geldiğini ve bu sebeple yaptıklarını belirttiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA