Melikgazi'de konut ve dükkân ihalesi yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1 blok 36 daire 2 dükkan ve 1 blok 40 daire 2 dükkan için müteahhitler ile ihale yaptıklarını söyledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüme önem veriyoruz. Bu kapsamda farklı alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kat karşılığı konut ve dükkan ihalemizi gerçekleştirdik. 1 blok 36 daire, 2 dükkan ve 1 blok 40 daire 2 dükkanın ihalesi yapıldı. Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle cazibe merkezi haline gelecek. Yapılacak olan konut ve dükkanların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ