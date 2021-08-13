Melikgazi Belediyesi hizmette kalitesini yine belgeledi
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Melikgazi Belediyesi hizmette kalitesini yine belgeledi

Melikgazi Belediyesi hizmette kalitesini yine belgeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Standardı kapsamında 2021 yılı iç tetkik çalışmalarını başarı ile tamamlayarak, sahip olduğu TSE Kalite Belgesini 3 yıllığına yeniledi.

Melikgazi Belediyesi TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Standardı kapsamında 2021 yılı iç tetkik çalışmalarını başarı ile tamamlayarak, sahip olduğu TSE Kalite Belgesini 3 yıllığına yeniledi.

Hizmette kaliteyi standart hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "TS: EN ISO 9001: 2015 belgelendirme sistemi yatırım ve sunulan hizmetlerde gerekli önlemleri alması ile vatandaş memnuniyetinin daha da üst seviyelerde olmasına imkan tanınması için bu belge önem taşımaktadır. Kurumlarımızın yapmış olduğu hizmetlerde kaliteye önem vermeleri çok önemli. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman halkımıza en iyi hizmeti vermek amacındayız. Böyle bir amacı gerçekleştirmek içinde kurumsal çalışmaya dikkat ediyoruz. Ekip işi olduğuna inandığımız Kalite Yönetim Sistemini sürekli yaşayan ve kullanılan bir sistem haline getirmemiz gerekiyor. Kalite yolculuğunun her yıl daha da iyileşerek devam edeceğine inanıyorum. Mali Hizmetler Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri tarafından yapılan izleme ve tetkik başarı ile tamamlandı. TSE iç tetkik görevlileri tarafından 27-28 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan belge yenileme tetkiki neticesinde Belediyemizin sahip olduğu 'Kalite Yönetim Sistem Belgesi' 3 yıl daha uzatılarak Melikgazi Belediyemizin hizmet ve yönetim kalitesinin tescillendiği belirtilmiştir. Amacımız nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmektir. Yönetsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale getirilecektir. Bu doğrultuda belediyemiz kalite yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmekte. Bu kapsamda emek veren güzel bir iş başaran Melikgazi Belediyemize bu belgeyi yeniden kazandıran mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi hizmette kalitesini yine belgeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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