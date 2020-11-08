Melikgazi Belediyesi eski başkanı Dr. Sami İpek son yolculuğuna uğurlandı
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Melikgazi Belediyesi eski başkanı Dr. Sami İpek son yolculuğuna uğurlandı

08.11.2020 11:59 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:03
Melikgazi Belediyesi eski başkanı Dr. Sami İpek son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs dolayısı ile hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüs dolayısı ile hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüs teşhisi ile bir süre önce tedavi altına alınan ve 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dr. Sami İpek'in cenazesine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti önceki dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Mustafa Çelik ve yakınları katıldı.

Sami İpek'in cenazesi Hulusi Akar Cami'de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi eski başkanı Dr. Sami İpek son yolculuğuna uğurlandı
Melikgazi Belediyesi eski başkanı Dr. Sami İpek son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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