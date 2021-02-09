Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'na ziyaret

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette, Dönmez belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Palancıoğlu, ziyarette tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayserimize en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve işbirliği içerisinde bir ve beraber çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlar olarak birlikte çalışacağız. Kayserimizin gelişmesine ve büyümesine katkı sunan önceki kaymakamlarımızın emekleri olduğu gibi sizlerin de ilçemize önemli katkıları ve eserleri olacağına, güzel hizmetlere birlikte imza atacağımıza gönülden inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün