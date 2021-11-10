Melik Yağmur saç ekimi ve sektörü hakkında bilgi verdi

Melik Yağmur şu bilgileri aktardı;

"Sağlık sektöründe arka plan önemli"

Sağlık sektörü, arka planı araştırılmadan sadece güncel popüler medikal ürünlerle yürütülen bir sektör değildir. Tedavi sırasında tedavi olan kişilerin konforu, steril ortam arayışı ve uzmanın rahat hareket edebileceği birçok donanıma da ihtiyaç duyulmaktadır. Saç ekimi klinikleri için önemli kriterlerden biri de kullanılan malzemenin tedavi olan kişiyle uyumluluğudur. Buna her ne kadar uzman karar verse de, arka planında, yönetici ve koordinatörün araştırmaları, son teknoloji ürünlerin niteliklerinin incelenmesi önemlidir.

Saç ekiminde profesyonel bir yol izlemek için, kullanılan malzemeler ve steril ortam dışında doğal görünüm için ekim ürünlerinin doğal görünüme ne kadar etki ettiği önemlidir. Araştırma ve yapay deneylerle, uzmanın tecrübe ve yatkınlık kazanmasıyla süreç ilerler. Bir klinik için önemli olan donanımlar her zaman uyumlu, uzmana ve tedavi olan kişiye pratik bir yöntem kurmak üzerine düzenlenmelidir.

Saç ekimi kriterleri nelerdir?

Saç ekimi seans düzenlemeleriyle kişinin kafa yapısına, saç çıkış yönüne ve tabi ki istediği görünüme de dikkat edilmelidir. Bunun için 3D grafiklerle, kafa yapısının incelenmesi ve tedavi olan kişinin isteklerinin de uzman tarafından anlaşılmasına dikkat edilir.

Saç ekimi ekim öncesi ve sonrasıyla birlikte tam olarak 1 yılda tamamlanan bir süreçtir. Saç ekimi operasyon sonrasına, kızarma ve kabuklanma, kabukların dökülmesi ve şok dökülme süreçleri gerçekleşir. Bu süreçler tamamen normaldir. Ekilen saçların tamamının çıkması ve tedavinin başarısının tam olarak görünmesi bir yıl içerisinde olmaktadır.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet