Melih Gökçek'ten AK Parti kulislerini sallayacak seçim sözleri: Ankara'yı Özhaseki yüzünden kaybettik

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek'in 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili partisine yönelik öz eleştirisi dikkat çekti. Gökçek, partisinin seçimleri kendi hatası yüzünden kaybettiğini ve Mehmet Özhaseki'ye zamanında uyarı yapmasına rağmen bu uyarıları dikkate almadığını anlattı.

"MANSUR YAVAŞ'I EZE EZE YENERDİM"

"AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı" diyen Gökçek, "Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım. Özhaseki aday oldu kendisine de söyledim, 7 puan geridesin dedim. 6 tane öneride bulundum, bunları yaparsan toplamı 15 puan dedim. Sadece 4'ünü alsan bile öne geçersin dedim. Ağzı kulaklarına vardı ama dediğimi yapmadı" ifadelerini kullandı.

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