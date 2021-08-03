Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı
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Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

"Evi eski olanlar 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" şeklindeki sözleriyle büyük tepki çeken Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'e destek veren Melih Gökçek, "İnsanları teselli etmek için söylenen sözün neresi yanlış?" dedi.

Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan yangınlardan Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi de etkilendi. Alevlerle mücadele sürerken Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'den tepki çeken bir açıklama geldi.

Yangınlarda evi yanan vatandaşlara TOKİ tarafından 20 yıl ödeme ile evler yapılacağını duyuran Özeren, "Evi eski olan vatandaşlar 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" şeklinde talihsiz bir ifade kullandı. Özeren'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GÖKÇEK'TEN DESTEK GELDİ

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu sözlerinden dolayı Özeren'i yerden yere vururken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten şaşırtan bir hamle geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gökçek, "AK Partili Mehmet Özeren'i linç ettiler. İnsanları teselli etmek için söylenen sözün neresi yanlış?" diyerek Özeren'e destek verdi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

Melih Gökçek, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' sözleriyle tepki çeken ismi savundu
Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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